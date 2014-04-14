Сайт частного медицинского центра (2)

Добавлена
10 лет назад
127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Продвижение в топ. 

Позиции по запросам в Яндексе: 

прием гинеколога узи – 1 место; 

осмотр дерматолога – 1 место; 

консультация гинеколога и узи – 1 место; 

сдать анализы урология – 2 место; 

записаться к дерматологу – 2 место; 

записаться к проктологу – 2 место; 

дот омоложение цена – 3 место; 

лечение геморроя цены – 3 место; 

записаться на консультацию к гинекологу – 4 место; 

удаление звездочек лазером – 4 место; 

записаться на прием к гинекологу – 5 место; 

записаться к урологу – 5 место; 

спермограмма анализ где сдать – 5 место; 

гипергидроз лечение цены – 5 место; 

армирование нитями – 6 место; 

дот омоложение – 6 место; 

Позиции по запросам в Google: 

гинеколог узи – 1 место; 

прием гинеколога узи – 1 место; 

записаться к урологу – 1 место; 

лечение хламидиоза цена – 1 место; 

обследование гинеколога – 2 место; 

прием гинеколога – 2 место; 

записаться к проктологу – 2 место; 

лечение розацеа лазером – 2 место; 

записаться на прием к гинекологу – 3 место; 

консультация гинеколога – 3 место; 

консультация гинеколога и узи – 3 место; 

прием дерматолога – 3 место; 

спермограмма цена – 4 место; 

гинекология консультация – 5 место; 

прием уролога – 6 место; 

урология цены – 6 место; 

записаться к дерматологу – 7 место; 

прием гинеколога клиника – 8 место; 