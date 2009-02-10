Сайт о Японии
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Информационно-развлекательный сайт о Японии. Всем заинтересованным предоставляет разносторонние сведения о Стране Восходящего Солнца: от истории до последних новостей в различных сферах этого государства.
Продвижение сайта началось с его внутренней оптимизации в мае 2008.В июне того же года приступили к его продвижению в поисковых системах по следующим ключевым словам:
- культура Японии;
- аниме форум;
- Япония.
Уже в июле сайт был не только проиндексирован поисковыми системами, но и вышел в ТОП-5 Google и ТОП-30 Yandex.
В течение августа - ноября 2008 было добавлено еще 4 ключевых слова:
- аниме;
- японский язык;
- японская кухня;
- японские иероглифы.
Закончили работы по продвижению в октябре 2009.
Сайт расположен на нашем сервере.
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