http://nihonsekai.ru/

Информационно-развлекательный сайт о Японии. Всем заинтересованным предоставляет разносторонние сведения о Стране Восходящего Солнца: от истории до последних новостей в различных сферах этого государства.

Продвижение сайта началось с его внутренней оптимизации в мае 2008.В июне того же года приступили к его продвижению в поисковых системах по следующим ключевым словам:

- культура Японии;

- аниме форум;

- Япония.

Уже в июле сайт был не только проиндексирован поисковыми системами, но и вышел в ТОП-5 Google и ТОП-30 Yandex.

В течение августа - ноября 2008 было добавлено еще 4 ключевых слова:

- аниме;

- японский язык;

- японская кухня;

- японские иероглифы.

Закончили работы по продвижению в октябре 2009.

Сайт расположен на нашем сервере.

Продолжаем общение с заказчиком.