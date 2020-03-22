Сайт по продаже термоэтикеток, ценников

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Задачей было прорваться в топ по тематическим запросам, а именно по ключам такого рода как "термоэтикетка" и т.д.

Проделанная работа

Сначала началивычислять низкочастотные (НЧ) и среднечастотные (СЧ) запросы в тематике, чтопозволило сделать небольшой толчок в росте трафика и, особенно, продаж.Параллельно с проработкой внутренней оптимизации (сбор СЯ, написание контента, проработка мета-тегов, перелинковка). Ссылочный бюджет небольшой, но чисто для поддержания динамики этого хватало.

Как итог – уверенный рост.