Сайт продажи компьютеров и серверов

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Продвижение в топ.
Позиции по запросам в Яндексе:
купить сервер – 1 место;
продажа серверов – 1 место;
серверы intel – 2 место;
dental 4 windows – 2 место;
серверы supermicro – 2 место;
компьютерные сети – 5 место;
проектирование сетей – 5 место;
купить компьютер – 7 место;
продажа компьютеров – 9 место;
офисный компьютер – 10 место;
Позиции по запросам в Google:
продажа серверов – 1 место;
купить сервер – 3 место;
сборка серверов – 3 место;
серверы intel – 3 место;
dental 4 windows – 5 место;
программы для стоматологии – 8 место;
купить компьютер – 8 место;
тонкий клиент – 8 место;
продажа компьютеров – 9 место;
готовые сервера – 10 место;
(Адрес сайта указывается по запросу клиента)