Сайт продажи компьютеров и серверов

Добавлена
10 лет назад
102 просмотра
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Продвижение в топ. 

Позиции по запросам в Яндексе: 

купить сервер – 1 место; 

продажа серверов – 1 место; 

серверы intel – 2 место; 

dental 4 windows – 2 место; 

серверы supermicro – 2 место; 

компьютерные сети – 5 место; 

проектирование сетей – 5 место; 

купить компьютер – 7 место; 

продажа компьютеров – 9 место; 

офисный компьютер – 10 место; 

Позиции по запросам в Google: 

продажа серверов – 1 место; 

купить сервер – 3 место; 

сборка серверов – 3 место; 

серверы intel – 3 место; 

dental 4 windows – 5 место; 

программы для стоматологии – 8 место; 

купить компьютер – 8 место; 

тонкий клиент – 8 место; 

продажа компьютеров – 9 место; 

готовые сервера – 10 место; 

(Адрес сайта указывается по запросу клиента)