Салон красоты с узкой специализацией

Регион - город Пермь

Задача стояла нетривиальная. Помимо сбора трафика, который бы конвертировался в клиентов, так же продавать франшизу салона, цена которой 300к, при необходимом вложении в 1,5 миллиона.

В итогеидея получилась в том, что ресурс разделили на 2 сайта. Основной оптимизировался внутри, закупалось немного ссылок, велся контекст. На второй, посвященный франшизе, так же лили трафик из контекстной контекстной рекламы, но само собой, по другим ключам. Ретаргетинг крутили везде, где только можно.

Как результат: стабильный рост трафика, регулярные заявки на франшизу по смешной цене.