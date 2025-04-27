Сбор мета-тегов конкурентов для чехлов и стекол Xiaomi
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15 дней назад
1. Анализ мета-тегов самых часто встречаемых конкурентов по собранной семантики
2. Определение частотных тематических ключей в мета-тегах лучших конкурентов из ТОПа, для формирования шаблонов
3. Составление мета-тегов (заголовка h1, мета-тегов title, description) по трафиковому методу SEO-продвижения
Регион: Украина. Язык: русский.
P.S. По просьбе клиента ссылка на проект на бирже и на сайте не разглашается.
Файл с составленными мета-тегами могу предоставить по запросу, для подтверждения.