Сбор мета-тегов конкурентов для чехлов и стекол Xiaomi

1. Анализ мета-тегов самых часто встречаемых конкурентов по собранной семантики

2. Определение частотных тематических ключей в мета-тегах лучших конкурентов из ТОПа, для формирования шаблонов

3. Составление мета-тегов (заголовка h1, мета-тегов title, description) по трафиковому методу SEO-продвижения

Регион: Украина. Язык: русский.

P.S. По просьбе клиента ссылка на проект на бирже и на сайте не разглашается.

Файл с составленными мета-тегами могу предоставить по запросу, для подтверждения.