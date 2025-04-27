Сбор семантического ядра для клининговой компании русском языке

Сбор семантического ядра для клининговой компании арабском языке

P.S. В Дубае нет поискового спроса для данной тематики по районам, поэтому клиент об этом был проинформирован после сбора семантики. В ходе сбора семантики были найдены некоторые новые кластера (страницы) для создания и привлечения дополнительного трафика на них

Файл с готовой семантикой могу предоставить по запросу, для подтверждения.