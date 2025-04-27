Сбор семантического ядра для клининговой компании русском языке
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15 дней назад
Сбор семантического ядра для клининговой компании арабском языке
P.S. В Дубае нет поискового спроса для данной тематики по районам, поэтому клиент об этом был проинформирован после сбора семантики. В ходе сбора семантики были найдены некоторые новые кластера (страницы) для создания и привлечения дополнительного трафика на них
Файл с готовой семантикой могу предоставить по запросу, для подтверждения.