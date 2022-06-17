SEM (просування сайту в пошукових системах)

Добавлена
3 года назад
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SEO BBC.jpg

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1. Проведення комплексного аудиту (технічний, SEO, PPC, SMM, юзабіліті)

2. Аудит трафіку та конверсії

3. Наскрізний аналіз

4. Побудова структури сайту для максимального охоплення трафіку

5. Прописання клікабельних мета-тегів для промосторіно

6. Контент-план для блогу

7. Опрацювання СЯ

8. Написання клікабельних мета-тегів для блогу

9. Підвищення релевантності та позицій вебсторінок шляхом тегування

10. Оптимізація тарифних планів

11. Формування ТЗ програмісту та копірайтерам

12. Аналіз конкурентів

13. Створення прототипів веб-сторінок