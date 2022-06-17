SEM (просування сайту в пошукових системах)

1. Проведення комплексного аудиту (технічний, SEO, PPC, SMM, юзабіліті)
2. Аудит трафіку та конверсії
3. Наскрізний аналіз
4. Побудова структури сайту для максимального охоплення трафіку
5. Прописання клікабельних мета-тегів для промосторіно
6. Контент-план для блогу
7. Опрацювання СЯ
8. Написання клікабельних мета-тегів для блогу
9. Підвищення релевантності та позицій вебсторінок шляхом тегування
10. Оптимізація тарифних планів
11. Формування ТЗ програмісту та копірайтерам
12. Аналіз конкурентів
13. Створення прототипів веб-сторінок