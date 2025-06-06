SEO: для канадского интернет-магазина 89

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Кейс SEO для канадского интернет-магазина 89


Цель проекта https://89main.ca/:

Канадский интернет-магазин 89 специализируется на продаже мерчей, сувениров, плюшевых игрушек и других подарочных товаров. Цель проекта заключалась в увеличении органического трафика, улучшении позиций в поисковых системах и повышении узнаваемости бренда.


Цели:

  1. Увеличение видимости сайта в поисковиках Канады.

  2. Привлечение органического трафика для увеличения продаж.

  3. Оптимизация ключевых страниц под запросы.


Выполненные действия:

  1. Анализ ниши и конкурентов:

  • Провели исследование ключевых слов с фокусом на сезонные запросы, такие как подарки к праздникам.

  • Определили основных конкурентов в нише сувенирной продукции.

  1. Оптимизация сайта:

  • Написали и обновили мета-теги (title, description) для ключевых страниц.

  • Добавили семантически релевантные ключевые слова в тексты категорий и товаров.

  • Улучшили внутреннюю перелинковку для передачи веса между страницами.

  1. Техническое SEO:

  • Исправили ошибки в структуре URL.

  • Оптимизировали скорость загрузки страниц.

  • Добавили микроразметку для продуктов, что способствовало отображению в виде "rich snippets" в результатах поиска.

  1. Контент-маркетинг:

  • Создали блог, где публиковали полезные статьи об идеях подарков, уходе за плюшевыми игрушками и т.д.

  • Использовали контент для привлечения длинных поисковых запросов.

  1. Обратные ссылки:

  • Привлекли ссылки с местных канадских сайтов.

  • Взаимодействовали с блоггерами и партнерами для получения качественных ссылок.


Результаты:

  1. Органический трафик:

За период работы (с февраля 2025 по май 2025 г.) органический трафик возрос.

  • В феврале было получено 614 кликов при 20,5 тыс. показов.

  • В апреле-мае количество кликов составило 588, а количество показов возросло до 27,7 тыс.

  1. Средняя позиция:

  • В феврале средняя позиция составила 23,8, а к маю она сменилась на 33,7, что может свидетельствовать о конкуренции за высокочастотные запросы.

  1. Улучшение CTR:

  • Оптимизация мета-тегов дала результат: средний CTR вырос до 3% в феврале, что выше результата 2,1% в апреле.


Выводы:

  1. Основной рост показов и кликов пришелся на весенний период благодаря эффективной оптимизации контента и техническим аспектам.

  2. Конкуренция за топовые позиции вынудила акцентировать внимание на высококачественном контенте и работе со ссылками.

  1. Продолжая активную SEO-кампанию, ожидаем стабильного роста органического трафика и конверсий.


Рекомендации:

  1. Продолжить регулярное обновление блога с акцентом на тренды.

  2. Расширить семантику для привлечения большего количества поисковых запросов.

  3. Сосредоточиться на улучшении средней позиции по основным ключевым словам.

https://www.up-np.com/portfolio/seo-portfolio/89main