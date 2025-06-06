Кейс SEO для канадского интернет-магазина 89
Цель проекта https://89main.ca/:
Канадский интернет-магазин 89 специализируется на продаже мерчей, сувениров, плюшевых игрушек и других подарочных товаров. Цель проекта заключалась в увеличении органического трафика, улучшении позиций в поисковых системах и повышении узнаваемости бренда.
Цели:
Увеличение видимости сайта в поисковиках Канады.
Привлечение органического трафика для увеличения продаж.
Оптимизация ключевых страниц под запросы.
Выполненные действия:
Анализ ниши и конкурентов:
Провели исследование ключевых слов с фокусом на сезонные запросы, такие как подарки к праздникам.
Определили основных конкурентов в нише сувенирной продукции.
Оптимизация сайта:
Написали и обновили мета-теги (title, description) для ключевых страниц.
Добавили семантически релевантные ключевые слова в тексты категорий и товаров.
Улучшили внутреннюю перелинковку для передачи веса между страницами.
Техническое SEO:
Исправили ошибки в структуре URL.
Оптимизировали скорость загрузки страниц.
Добавили микроразметку для продуктов, что способствовало отображению в виде "rich snippets" в результатах поиска.
Контент-маркетинг:
Создали блог, где публиковали полезные статьи об идеях подарков, уходе за плюшевыми игрушками и т.д.
Использовали контент для привлечения длинных поисковых запросов.
Обратные ссылки:
Привлекли ссылки с местных канадских сайтов.
Взаимодействовали с блоггерами и партнерами для получения качественных ссылок.
Результаты:
Органический трафик:
За период работы (с февраля 2025 по май 2025 г.) органический трафик возрос.
В феврале было получено 614 кликов при 20,5 тыс. показов.
В апреле-мае количество кликов составило 588, а количество показов возросло до 27,7 тыс.
Средняя позиция:
В феврале средняя позиция составила 23,8, а к маю она сменилась на 33,7, что может свидетельствовать о конкуренции за высокочастотные запросы.
Улучшение CTR:
Оптимизация мета-тегов дала результат: средний CTR вырос до 3% в феврале, что выше результата 2,1% в апреле.
Выводы:
Основной рост показов и кликов пришелся на весенний период благодаря эффективной оптимизации контента и техническим аспектам.
Конкуренция за топовые позиции вынудила акцентировать внимание на высококачественном контенте и работе со ссылками.
Продолжая активную SEO-кампанию, ожидаем стабильного роста органического трафика и конверсий.
Рекомендации:
Продолжить регулярное обновление блога с акцентом на тренды.
Расширить семантику для привлечения большего количества поисковых запросов.
Сосредоточиться на улучшении средней позиции по основным ключевым словам.