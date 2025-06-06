Кейс SEO для канадского интернет-магазина 89



Цель проекта https://89main.ca/:

Канадский интернет-магазин 89 специализируется на продаже мерчей, сувениров, плюшевых игрушек и других подарочных товаров. Цель проекта заключалась в увеличении органического трафика, улучшении позиций в поисковых системах и повышении узнаваемости бренда.



Цели:

Увеличение видимости сайта в поисковиках Канады. Привлечение органического трафика для увеличения продаж. Оптимизация ключевых страниц под запросы.



Выполненные действия:

Анализ ниши и конкурентов:

Провели исследование ключевых слов с фокусом на сезонные запросы, такие как подарки к праздникам.

Определили основных конкурентов в нише сувенирной продукции.

Оптимизация сайта:

Написали и обновили мета-теги (title, description) для ключевых страниц.

Добавили семантически релевантные ключевые слова в тексты категорий и товаров.

Улучшили внутреннюю перелинковку для передачи веса между страницами.

Техническое SEO:

Исправили ошибки в структуре URL.

Оптимизировали скорость загрузки страниц.

Добавили микроразметку для продуктов, что способствовало отображению в виде "rich snippets" в результатах поиска.

Контент-маркетинг:

Создали блог, где публиковали полезные статьи об идеях подарков, уходе за плюшевыми игрушками и т.д.

Использовали контент для привлечения длинных поисковых запросов.

Обратные ссылки:

Привлекли ссылки с местных канадских сайтов.

Взаимодействовали с блоггерами и партнерами для получения качественных ссылок.



Результаты:

Органический трафик:

За период работы (с февраля 2025 по май 2025 г.) органический трафик возрос.

В феврале было получено 614 кликов при 20,5 тыс. показов.

В апреле-мае количество кликов составило 588, а количество показов возросло до 27,7 тыс.

Средняя позиция:

В феврале средняя позиция составила 23,8, а к маю она сменилась на 33,7, что может свидетельствовать о конкуренции за высокочастотные запросы.

Улучшение CTR:

Оптимизация мета-тегов дала результат: средний CTR вырос до 3% в феврале, что выше результата 2,1% в апреле.



Выводы:

Основной рост показов и кликов пришелся на весенний период благодаря эффективной оптимизации контента и техническим аспектам. Конкуренция за топовые позиции вынудила акцентировать внимание на высококачественном контенте и работе со ссылками.

Продолжая активную SEO-кампанию, ожидаем стабильного роста органического трафика и конверсий.



Рекомендации:

Продолжить регулярное обновление блога с акцентом на тренды. Расширить семантику для привлечения большего количества поисковых запросов. Сосредоточиться на улучшении средней позиции по основным ключевым словам.

https://www.up-np.com/portfolio/seo-portfolio/89main