SEO: для сайта GOKaif

SEO кейс для сайта GOKaif - https://gkaif.com.ua/

Цель проекта https://gkaif.com.ua/:

Повышение органического трафика, видимости сайта в поисковиках и рост продаж через привлечение новых клиентов.



Исходные данные:

Сайт имел ограниченную видимость в поисковиках из-за высокой конкуренции в тематике. Отсутствие оптимизации посадочных страниц под коммерческие ключевые слова. Недостаточный профиль обратных ссылок. Ограничена скорость загрузки мобильной версии сайта.



Выполненные работы:

1. Анализ рынка и конкурентов:

Проведен анализ основных конкурентов в нише секс-игрушек (структура сайта, ключевые слова, контентная стратегия).

Выделены ключевые запросы с высоким потенциалом для органики ("купить секс-игрушки", "игрушки для взрослых", "женские секс-игрушки" и т.п.).

2. Оптимизация сайта:

Техническое SEO:

- Исправлены технические ошибки (404, редиректы, дубликаты страниц).

- Улучшена скорость загрузки страниц через оптимизацию изображений и кэширование.

- Добавлен SSL-сертификат для повышения доверия пользователей и поисковых систем.

Он-пейдж SEO:

- Оптимизированы мета-теги (title, description) на основе семантического ядра.

- Созданы уникальные тексты для главных категорий ("Секс-игрушки для пар", "Интимные товары для женщин").

- Внедрена микроразметка для товаров (schema.org).

Контент-маркетинг:

- Запущен блог на сайте с полезными статьями ("Как выбрать первую секс-игрушку", "Преимущества интимных товаров для здоровья").

- Привлечены профессиональные копирайтеры для создания контента, отвечающего интересам целевой аудитории.

3. Работа с обратными ссылками:

Проведен аудит существующих ссылок.

Разработана стратегия линкбилдинга:

- Размещение статей на нишевых порталах.

- Комментарии на форумах и блогах с высоким авторитетом.

- Коллаборация с блоггерами в интимной сфере.



Результаты (за 6 месяцев):

Рост трафика:

Органический трафик вырос на 135%.

Количество уникальных посетителей – с 600 до 2000 в месяц.

Улучшение позиций в выдаче:

Топ-5 ключевых запросов: 35% всех отобранных слов.

Топ-10 ключевых запросов: 60%.

Конверсия:

Улучшение коэффициента конверсии на 2% из-за удобной структуры сайта и скорости загрузки.

Рост заказов через сайт на 75%.

Другие показатели:

Уменьшение показателя отказов на 15%.

Повышение среднего времени пребывания на сайте с 1:30 до 3:20 мин.

https://www.up-np.com/portfolio/seo-portfolio/gokaif