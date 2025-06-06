SEO: для сайта GOKaif

SEO кейс для сайта GOKaif - https://gkaif.com.ua/
Цель проекта https://gkaif.com.ua/:
Повышение органического трафика, видимости сайта в поисковиках и рост продаж через привлечение новых клиентов.
Исходные данные:
Сайт имел ограниченную видимость в поисковиках из-за высокой конкуренции в тематике.
Отсутствие оптимизации посадочных страниц под коммерческие ключевые слова.
Недостаточный профиль обратных ссылок.
Ограничена скорость загрузки мобильной версии сайта.
Выполненные работы:
1. Анализ рынка и конкурентов:
Проведен анализ основных конкурентов в нише секс-игрушек (структура сайта, ключевые слова, контентная стратегия).
Выделены ключевые запросы с высоким потенциалом для органики ("купить секс-игрушки", "игрушки для взрослых", "женские секс-игрушки" и т.п.).
2. Оптимизация сайта:
Техническое SEO:
- Исправлены технические ошибки (404, редиректы, дубликаты страниц).
- Улучшена скорость загрузки страниц через оптимизацию изображений и кэширование.
- Добавлен SSL-сертификат для повышения доверия пользователей и поисковых систем.
Он-пейдж SEO:
- Оптимизированы мета-теги (title, description) на основе семантического ядра.
- Созданы уникальные тексты для главных категорий ("Секс-игрушки для пар", "Интимные товары для женщин").
- Внедрена микроразметка для товаров (schema.org).
Контент-маркетинг:
- Запущен блог на сайте с полезными статьями ("Как выбрать первую секс-игрушку", "Преимущества интимных товаров для здоровья").
- Привлечены профессиональные копирайтеры для создания контента, отвечающего интересам целевой аудитории.
3. Работа с обратными ссылками:
Проведен аудит существующих ссылок.
Разработана стратегия линкбилдинга:
- Размещение статей на нишевых порталах.
- Комментарии на форумах и блогах с высоким авторитетом.
- Коллаборация с блоггерами в интимной сфере.
Результаты (за 6 месяцев):
Рост трафика:
Органический трафик вырос на 135%.
Количество уникальных посетителей – с 600 до 2000 в месяц.
Улучшение позиций в выдаче:
Топ-5 ключевых запросов: 35% всех отобранных слов.
Топ-10 ключевых запросов: 60%.
Конверсия:
Улучшение коэффициента конверсии на 2% из-за удобной структуры сайта и скорости загрузки.
Рост заказов через сайт на 75%.
Другие показатели:
Уменьшение показателя отказов на 15%.
Повышение среднего времени пребывания на сайте с 1:30 до 3:20 мин.