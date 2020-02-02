SEO for Google

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Портфолио в SEO очень условен, тк нет двух одинаковых сайтов. Для каждого проекта создаю уникальные стратегии.
Выполняю работы по SEO продвижению в Google:
- поисковые аудиты;
- подготовка стратегий (контентной, ссылочной, оптимизация юзабилити, техническая оптимизация, поиск конкурентов)
- составление ТЗ для технических правок;
- составление ТЗ для копирайтеров;
- подбор семантичекого ядра с постраничным распределением;
- написание мета-данных (title, description);
- работы с Google Analytics и Google Serch Console
- работаю с CMS ( размещение контента, настройка редиректов и другие работы)
- произвожу закупку ссылок на высокотрастовых доменах-донорах
- сотрудничаю с копирайтерами и программистами (вам не придется подыскивать исполнителей или передаю ТЗ в работу вашим исполнителям, а после проверяю, что выполнено и правильно ли)
Работу как с полным комплексом предоставления услуг для продвижения вашего сайта, так и с частичными заданиями