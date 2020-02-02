SEO for Google

Портфолио в SEO очень условен, тк нет двух одинаковых сайтов. Для каждого проекта создаю уникальные стратегии.

Выполняю работы по SEO продвижению в Google:

- поисковые аудиты;

- подготовка стратегий (контентной, ссылочной, оптимизация юзабилити, техническая оптимизация, поиск конкурентов)

- составление ТЗ для технических правок;

- составление ТЗ для копирайтеров;

- подбор семантичекого ядра с постраничным распределением;

- написание мета-данных (title, description);

- работы с Google Analytics и Google Serch Console

- работаю с CMS ( размещение контента, настройка редиректов и другие работы)

- произвожу закупку ссылок на высокотрастовых доменах-донорах

- сотрудничаю с копирайтерами и программистами (вам не придется подыскивать исполнителей или передаю ТЗ в работу вашим исполнителям, а после проверяю, что выполнено и правильно ли)

Работу как с полным комплексом предоставления услуг для продвижения вашего сайта, так и с частичными заданиями