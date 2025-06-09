SEO-продвижение сайта производителя с/х оборудования
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21 час назад
Исходная ситуация
Ранее SEO-продвижением занималось digital-агентство, но результаты были недостаточными.
Органический трафик (1094 визита/мес).
CTR на выдаче Google - 3,7%.
Отсутствие четкой стратегии.
Проделанная работа
Аудит сайта (технический, шаблона, контента);
Исправление ошибок;
Анализ конкурентов;
Формирование семантического ядра;
Переработка структуры каталога товаров;
Текстовая оптимизация посадочных страниц каталога;
Оптимизация коммерческих факторов;
Настройка аналитики;
Подготовка контент-плана;
Написание и публикация информационных материалов;
Результаты
Рост трафика на +34% (с 1094 до 1466 визитов/мес);
Увеличение CTR на 1,7% (с 3,7% до 5,4%);
Видимость в Google (Беларусь) выросла на 20%;
Увеличилась конверсия на 1%;