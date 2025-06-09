SEO-продвижение сайта производителя с/х оборудования

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21 час назад
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Исходная ситуация  

  • Ранее SEO-продвижением занималось digital-агентство, но результаты были недостаточными.  

  • Органический трафик (1094 визита/мес).  

  • CTR на выдаче Google - 3,7%.  

  • Отсутствие четкой стратегии.

Проделанная работа 

  • Аудит сайта (технический, шаблона, контента);

  • Исправление ошибок;

  • Анализ конкурентов;

  • Формирование семантического ядра;

  • Переработка структуры каталога товаров;

  • Текстовая оптимизация посадочных страниц каталога;

  • Оптимизация коммерческих факторов;

  • Настройка аналитики;

  • Подготовка контент-плана;

  • Написание и публикация информационных материалов;

Результаты 

  • Рост трафика на +34% (с 1094 до 1466 визитов/мес);

  • Увеличение CTR на 1,7% (с 3,7% до 5,4%);

  • Видимость в Google (Беларусь) выросла на 20%;

  • Увеличилась конверсия на 1%;