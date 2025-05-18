SEO-продвижение сайтов

Занимаюсь SEO-продвижением сайтов, работаю с контекстной рекламой (Яндекс

Директ и Google Ads), являюсь сертифицированным специалистом, ссылка на сертификат - https://yandex.ru/adv/expert/certificate/pdf/up94Af4XX/171866, https://yandex.ru/adv/expert/certificate/pdf/up94Af4XX/169178, .

Принимаю участие в разработке сайтов, в проработке их структуры, навигации, юзабилити и коммерческих факторов.

В деле уже более 13 лет. За это время было разработано и реализовано большое количество успешных кампаний по продвижению сайтов различных тематик, преимущественно в ПС Yandex и Google (русскоязычный сегмент), а также создано множество отличных сайтов.