SEO Просування: Доставка води https://h2o-water.com.ua

Просування сайту, який допомагає замовляти воду у бутлях.

Проведені роботи:

- Аналіз ніші та конкурентів

- Кластеризація СЯ збір СЯ для просуваємих сторінок

- Робота зі структурою сайту, варіанти розширення

- Робота з Блогом, створення ТЗ , написання та розміщення статей

- Проведення закупівля посилань на біржі Коллаборатор (написання текстів для них)

- Розміщення крауд-посилань

Трафік (Organic)

Було - 498

Стало - 2620