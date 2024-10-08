SEO Просування: Доставка води https://h2o-water.com.ua
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7 месяцев назад
Просування сайту, який допомагає замовляти воду у бутлях.
Проведені роботи:
- Аналіз ніші та конкурентів
- Кластеризація СЯ збір СЯ для просуваємих сторінок
- Робота зі структурою сайту, варіанти розширення
- Робота з Блогом, створення ТЗ , написання та розміщення статей
- Проведення закупівля посилань на біржі Коллаборатор (написання текстів для них)
- Розміщення крауд-посилань
Трафік (Organic)
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