SEO-просування студентської біржі

1. Аудит вебсайту (технічний - сервіс Netpeak, юзабіліті, контент, аналіз конкурентів - Serpstet)
2. Розробка контент-плану для студентського блогу на основі запитів споживачів та аналізу конкурентів
3. Написання мета-тегів для сторінок блогу
4. Тегування комерційних сторінок для підвищення релевантності та позицій
5. Робота з клікабельністю сніппетів в пошуковій видачі
6. Опрацювання та кластеризація СЯ (комерційні запити) - сервіс Coolakov
7. Прописання мета-тегів для комерційних сторінок
8. Створення ТЗ для копірайтерів - сервіс Overlead
9. Оцінка позицій (сервіс: Allpositions) та розробка обговорення підвищення позицій