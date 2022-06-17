SEO-просування студентської біржі

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1. Аудит вебсайту (технічний - сервіс Netpeak, юзабіліті, контент, аналіз конкурентів - Serpstet)

2. Розробка контент-плану для студентського блогу на основі запитів споживачів та аналізу конкурентів

3. Написання мета-тегів для сторінок блогу

4. Тегування комерційних сторінок для підвищення релевантності та позицій

5. Робота з клікабельністю сніппетів в пошуковій видачі

6. Опрацювання та кластеризація СЯ (комерційні запити) - сервіс Coolakov

7. Прописання мета-тегів для комерційних сторінок

8. Створення ТЗ для копірайтерів - сервіс Overlead

9. Оцінка позицій (сервіс: Allpositions) та розробка обговорення підвищення позицій