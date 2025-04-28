SEO - специалист

Мої навички включають:
Збір семантичного ядра та робота з ключовими словами;
Написання та оптимізація SEO-текстів;
Побудова посилальної стратегії;
Додавання доменів на сайт та базові технічні налаштування;
Активне використання Google Таблиць для аналізу, планування та звітності.
Додатково мала досвід з іншими проєктами:
Аудит сайту магазину з продажу продукції. Підготувала презентацію з аналізом, однак подальше впровадження було неможливе через технічні обмеження ресурсу.
Робота з сайтом з продажу вікон у Канаді — займалась текстовим наповненням і локальною оптимізацією під регіональні запити.