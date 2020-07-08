Сертификат по курсу "SEO Специалист"

Прошел курсы SEO-специалиста в "Школе SEO". Преподаватель - Артем Пилипец. Длились 2,5 месяца. До этого ещё в прошлом году отсмотрел почти два десятка бесплатных уроков на ютуб-канале Школы SEO.

Очень понравилась спокойная манера подачи и глубина познаний. 2 важных детали: Артем - практик, ведет постоянно проекты. К тому же все уроки - на примере моего сайта. То есть, все полученные знания могут быть сразу применены на деле и проверены учителем :)

Научился работать со всеми ключевыми инструментами и смог поднять сайт в ТОП.

В общем, однозначно рекомендую!

Период прохождения: февраль - апрель 2020 года