Скрипт определения позиций

В своей работе используем скрипт автоматического определения позиций в Яндексе. Основные характеристики:

- скрипт серверный - все проверяется само, смотришь только отчеты

- настраиваемый интервал проверок (ежедневно, еженедельно, ежемесячно)

- отслеживание изменения сниппета и ссылки

- определение по 8 основным регионам (Мск, СПб, Е-бург, Вся Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, остальной мир)

- импорт частоты кея из вордстата или вручную

- загрузка кеев из списка Excel

- умная проверка - экономия ресурсов - проверяет с прошлой позиции

- отслеживание бана Яндекса (капча) и выставление таймаута.

- система доступа на основе логинов с правами админа или клиента (некоторые сайты, только чтение результатов)

Схема работы скрипта основывается на таймаутах. Если уже сущетвует история позиций, то в сутки проверяется около 4000 кеев, если истории нет - то в зависимости от глубины кея. Всего поддерживается около 4000 запросов в сутки к яндексу, соответственно если позиция сайта - 1000, то и требуется для определения 100 запросов. Отслеживаемая глубина ничем не ограничена! Определяет даже 1000-ю позицию сайта (реально проверено), хоть и замедляет первое определение позиции.

Планируется дописание вынесенных на другие сервера ботов для увеличения кол-ва отслеживаемых кеев, подключения Гугла и многие другие вкусности.

На схеме - синие буквы U - обновление ссылки, синие S - обновление сниппета. Позиция -1 - не найдено, -2 - при проверке получен бан. При клике на клетку открываются данные о проверке - дата-время, ссылка и сниппет. Серые кеи - отключены из проверки (значком + перед ним), в скобках указан регион и статистика по вордстату.