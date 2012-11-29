Создание логотипа Киев | Студия GALAGAN.UA
Добавлена100 просмотров
11 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задания:
- Увеличить посещаемость корпоративного сайта студии минимум вдвое;
- Увеличить количество заказов на разработку логотипов минимум на 25%;
- Уложиться в бюджет в размере не более 150$
Срок выполнения - 1 месяц.
Продвижение вечными и арендованными ссылками и статьями.