Создание логотипа Киев | Студия GALAGAN.UA

Задания:

- Увеличить посещаемость корпоративного сайта студии минимум вдвое;

- Увеличить количество заказов на разработку логотипов минимум на 25%;

- Уложиться в бюджет в размере не более 150$

Срок выполнения - 1 месяц.

Продвижение вечными и арендованными ссылками и статьями.