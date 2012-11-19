Строительная компания "Рокс Строй"

http://roksstroy.ru

Занимался курированием юзабилити, программной доработки сайта, подготовкой для внутренней оптимизации. Бюджет 12000 руб. Работа не закончена в связи с невыполнением своих обязанностей программиста со стороны клиента, увольнением посреднического менеджера, владелец компании на связь не выходит. Работа приостановлена до востребования.