Свадебный переполох

Поисковые системы (SEO)
Добавлена
14 лет назад
216 просмотров
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http://sp-irkutsk.ru

Раскрутка и оптимизация сайта.

Написаны оптимизированные тексты, проведена seo-оптмизация сайта.

Раскрутка проводилась по региону Иркутск по 10-ти запросам.

Сроки: 1.5 месяца

В настоящее время работы над проектом не ведутся...