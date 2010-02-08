Свадебный переполох

http://sp-irkutsk.ru

Раскрутка и оптимизация сайта.

Написаны оптимизированные тексты, проведена seo-оптмизация сайта.

Раскрутка проводилась по региону Иркутск по 10-ти запросам.

Сроки: 1.5 месяца

В настоящее время работы над проектом не ведутся...