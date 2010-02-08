Свадебный переполох
Поисковые системы (SEO)
Добавлена216 просмотров
14 лет назад
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Раскрутка и оптимизация сайта.
Написаны оптимизированные тексты, проведена seo-оптмизация сайта.
Раскрутка проводилась по региону Иркутск по 10-ти запросам.
Сроки: 1.5 месяца
В настоящее время работы над проектом не ведутся...