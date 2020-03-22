Техосмотры в Москве

Что было

На момент начала сотрудничества позиций не было как таковых, клиент сам накупил ссылок по принципу "я читал, что так надо делать" на 50к рублей с прямым вхождением ключей в анкоре (ключей тогда было 3-4) и ждал результат. Им не пахло и, по-сути, пахнуть не могло

Что делали

Первым делом собрали пул интересующих запросов (на скриншоте лишь его часть), определили страницы, которые лучше всего подходят для них, навели на них порядок. Если страниц не было - создали новые. По всему сайту навели порядок с title, description и самим содержанием страниц

После этого закупили дешевых вечных ссылок для разбавки переспамленного анкорлиста. В дальнейшем ссылки закупались редко и на небольшие суммы

Помимо наших идей и изменений на протяжении всего периода клиент и сам предлагает разного рода эксперименты и изменения, активно участвует в процессе продвижения, что, несомненно, в положительную сторону сказывается на результате