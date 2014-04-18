Тренинги личностного роста

Центр Настоящее – это учебный, образовательный и тренинговый центр и мы рады предложить тебе интересные и высокоэффективные тренинги и семинары, образовательные курсы и обучающие программы. Центр Настоящее это также психологический, психотерапевтический и консультативный центр. Здесь ты можешь получить психологическую помощь и поддержку, или консультацию по интересующим тебя вопросам. http://realcenter.ru