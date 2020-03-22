Услуги по электросетям, системам безопасностям

Регион – город Москва

Компания предоставляет услуги только для юридических лиц, средний чек около 200 тысяч рублей. Тематика достаточно узкая, ровно как и потенциальное число клиентов.

Помимо стандартного сбора СЯ и проработки структуры так же поработали над юзабилити сайта, к примеру:

• контакты в шапке;

• кнопка связи в шапке;

• добавили красивую форму связи на услугах.

После чего заметно поднялась конверсия в звонках, ивырос трафик. Пробовали контекстную рекламу, но получилось дорого и бессмысленно даже по тем ключам, по которым из поиска идут заявки. Все ключи низкочастотные (НЧ), но при этом жутко конкурентные. Цена клика в контексте зашкаливает. Поисковый трафик дает результат куда лучше и дешевле.