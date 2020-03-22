Услуги по электросетям, системам безопасностям
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4 года назад
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Регион – город Москва
Компания предоставляет услуги только для юридических лиц, средний чек около 200 тысяч рублей. Тематика достаточно узкая, ровно как и потенциальное число клиентов.
Помимо стандартного сбора СЯ и проработки структуры так же поработали над юзабилити сайта, к примеру:
• контакты в шапке;
• кнопка связи в шапке;
• добавили красивую форму связи на услугах.
После чего заметно поднялась конверсия в звонках, ивырос трафик. Пробовали контекстную рекламу, но получилось дорого и бессмысленно даже по тем ключам, по которым из поиска идут заявки. Все ключи низкочастотные (НЧ), но при этом жутко конкурентные. Цена клика в контексте зашкаливает. Поисковый трафик дает результат куда лучше и дешевле.