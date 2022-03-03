Внутренняя SEO-оптимизация сайта на Битрикс CMS
"Белая" SEO-оптимизация. Приводим сайт в соответствие с требованиями Яндекс, основываясь на специфике Битрикс.
В рамках работ вы получите:
- техническую оптимизацию;
- внутреннюю SEO - оптимизацию;
- корректировку пользовательского интерфейса (если требуется, в ограниченном объеме).
В стандартные работы включено:
- общий анализ сайта, составление реестра замечаний;
- создание либо анализ и корректировка семантического ядра;
- настройка SEO-модуля;
- оптимизация мета данных;
- настройка ссылок ЧПУ;
- настройка редиректов;
- анализ и оптимизация контента;
- настройка заголовков;
- настройка robots. txt;
- создание либо корректировка sitemap;
- корректировки технических параметров сайта и сервера;
- рекомендации по улучшениями на сайте;
и т. д.
Кроме того возможно:
- создание посадочной страницы;
- корректировка работы сервисов и модулей сайта;
- создание оптимизированного контента;
- анализ и корректировки пользовательского интерфейса;
Стандартная стоимость включает набор услуг, ограниченный 7 часами работы.
Возможно согласование работ, проводимых в рамках kworka.
Предоставляется отчет и рекомендации.