Внутренняя SEO-оптимизация сайта на Битрикс CMS

"Белая" SEO-оптимизация. Приводим сайт в соответствие с требованиями Яндекс, основываясь на специфике Битрикс.

В рамках работ вы получите:

- техническую оптимизацию;

- внутреннюю SEO - оптимизацию;

- корректировку пользовательского интерфейса (если требуется, в ограниченном объеме).

В стандартные работы включено:

- общий анализ сайта, составление реестра замечаний;

- создание либо анализ и корректировка семантического ядра;

- настройка SEO-модуля;

- оптимизация мета данных;

- настройка ссылок ЧПУ;

- настройка редиректов;

- анализ и оптимизация контента;

- настройка заголовков;

- настройка robots. txt;

- создание либо корректировка sitemap;

- корректировки технических параметров сайта и сервера;

- рекомендации по улучшениями на сайте;

и т. д.

Кроме того возможно:

- создание посадочной страницы;

- корректировка работы сервисов и модулей сайта;

- создание оптимизированного контента;

- анализ и корректировки пользовательского интерфейса;

Стандартная стоимость включает набор услуг, ограниченный 7 часами работы.

Возможно согласование работ, проводимых в рамках kworka.

Предоставляется отчет и рекомендации.