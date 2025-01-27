Збір семантичного ядра для посадкових сторінок інтернет-магазину

Situation: Клієнт, інтернет-магазин "Книжковий світ", мав на меті оптимізувати дві ключові посадові сторінки: "Книги для дітей" та "Учбова література" для залучення цільового трафіку з пошукових систем. Існувала потреба у розширенні семантичного ядра кожної сторінки для охоплення ширшого кола потенційних покупців.

Problems:

Обмежений набір ключових слів: Існуючі посадові сторінки використовували лише базові та височастотні ключові слова, що обмежувало їх видимість за низькочастотними та середньочастотними запитами.

Низький рівень органічного трафіку: Недостатня оптимізація за релевантними ключовими словами призводила до низького потоку органічних користувачів на цільові сторінки.

Пропущена цільова аудиторія: Не враховувалися різноманітні потреби та пошукові запити потенційних клієнтів (батьків, вчителів, студентів).

Висока конкуренція за загальними запитами: Боротьба за височастотні ключові слова була складною та неефективною.

Solution: Проведення глибокого дослідження ключових слів для кожної посадкової сторінки з метою формування розширеного семантичного ядра, що включає низькочастотні та середньочастотні запити.

Task:

Зібрати щонайменше 15-20 релевантних ключових слів для посадкової сторінки "Книги для дітей".

Зібрати щонайменше 15-20 релевантних ключових слів для посадкової сторінки "Учбова література".

Кластеризувати зібрані ключові слова для розуміння їхньої семантичної близькості та розподілу за підтемами.

Визначити найбільш перспективні ключові слова з урахуванням частотності, конкуренції та релевантності до контенту сторінки.

Надати рекомендації щодо інтеграції зібраних ключових слів у мета-теги, заголовки та основний контент посадових сторінок.

Action:

Для сторінки "Книги для дітей" було використано такі інструменти як Google Keyword Planner, Serpstat, AnswerThePublic для збору ключових слів, включаючи: Запити за віком ("книги для дітей 3 роки", "книги для підлітків"). За жанром ("дитячі казки", "розвиваючі книги для малюків"). За тематикою ("книги про тварин для дітей", "книги про космос для дітей"). За форматом ("книги-картинки", "інтерактивні книги для дітей"). Низькочастотні запити ("купити дитячу книгу про дружбу онлайн").

Для сторінки "Учбова література" було зібрано ключові слова, враховуючи: Предмети ("підручники з математики 10 клас", "зошити з української мови"). Типи літератури ("методичні посібники для вчителів", "довідники для студентів"). Рівні навчання ("навчальна література для початкової школи", "книги для підготовки до ЗНО"). Авторів ("підручники з історії України автор Власов"). Низькочастотні запити ("купити робочий зошит з хімії 8 клас онлайн з доставкою").

Проведено кластеризацію зібраних ключових слів за семантичною схожістю для кожної сторінки.

Визначено пріоритетні ключові слова на основі аналізу їхньої частотності та рівня конкуренції.

Надано клієнту список із 18 ключових слів для сторінки "Книги для дітей" та 20 ключових слів для сторінки "Учбова література" з рекомендаціями щодо їх використання.

Results:

Сформовано розширене семантичне ядро для кожної посадкової сторінки (18 та 20 ключових слів відповідно).

Надано чіткі рекомендації щодо інтеграції ключових слів у контент сторінок.

Клієнт отримав розуміння потенційних пошукових запитів своєї цільової аудиторії.

Забезпечено основу для подальшої SEO-оптимізації посадових сторінок.

Conclusions: Ретельний збір та кластеризація ключових слів є важливим етапом оптимізації посадових сторінок. Розширення семантичного ядра дозволяє охопити ширшу аудиторію та залучити більш цільований трафік на сайт.

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