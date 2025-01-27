Збір семантичного ядра для посадкових сторінок інтернет-магазину

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Situation: Клієнт, інтернет-магазин "Книжковий світ", мав на меті оптимізувати дві ключові посадові сторінки: "Книги для дітей" та "Учбова література" для залучення цільового трафіку з пошукових систем. Існувала потреба у розширенні семантичного ядра кожної сторінки для охоплення ширшого кола потенційних покупців.

Problems:

  • Обмежений набір ключових слів: Існуючі посадові сторінки використовували лише базові та височастотні ключові слова, що обмежувало їх видимість за низькочастотними та середньочастотними запитами.

  • Низький рівень органічного трафіку: Недостатня оптимізація за релевантними ключовими словами призводила до низького потоку органічних користувачів на цільові сторінки.

  • Пропущена цільова аудиторія: Не враховувалися різноманітні потреби та пошукові запити потенційних клієнтів (батьків, вчителів, студентів).

  • Висока конкуренція за загальними запитами: Боротьба за височастотні ключові слова була складною та неефективною.

Solution: Проведення глибокого дослідження ключових слів для кожної посадкової сторінки з метою формування розширеного семантичного ядра, що включає низькочастотні та середньочастотні запити.

Task:

  • Зібрати щонайменше 15-20 релевантних ключових слів для посадкової сторінки "Книги для дітей".

  • Зібрати щонайменше 15-20 релевантних ключових слів для посадкової сторінки "Учбова література".

  • Кластеризувати зібрані ключові слова для розуміння їхньої семантичної близькості та розподілу за підтемами.

  • Визначити найбільш перспективні ключові слова з урахуванням частотності, конкуренції та релевантності до контенту сторінки.

  • Надати рекомендації щодо інтеграції зібраних ключових слів у мета-теги, заголовки та основний контент посадових сторінок.

Action:

  • Для сторінки "Книги для дітей" було використано такі інструменти як Google Keyword Planner, Serpstat, AnswerThePublic для збору ключових слів, включаючи:

    • Запити за віком ("книги для дітей 3 роки", "книги для підлітків").

    • За жанром ("дитячі казки", "розвиваючі книги для малюків").

    • За тематикою ("книги про тварин для дітей", "книги про космос для дітей").

    • За форматом ("книги-картинки", "інтерактивні книги для дітей").

    • Низькочастотні запити ("купити дитячу книгу про дружбу онлайн").

  • Для сторінки "Учбова література" було зібрано ключові слова, враховуючи:

    • Предмети ("підручники з математики 10 клас", "зошити з української мови").

    • Типи літератури ("методичні посібники для вчителів", "довідники для студентів").

    • Рівні навчання ("навчальна література для початкової школи", "книги для підготовки до ЗНО").

    • Авторів ("підручники з історії України автор Власов").

    • Низькочастотні запити ("купити робочий зошит з хімії 8 клас онлайн з доставкою").

  • Проведено кластеризацію зібраних ключових слів за семантичною схожістю для кожної сторінки.

  • Визначено пріоритетні ключові слова на основі аналізу їхньої частотності та рівня конкуренції.

  • Надано клієнту список із 18 ключових слів для сторінки "Книги для дітей" та 20 ключових слів для сторінки "Учбова література" з рекомендаціями щодо їх використання.

Results:

  • Сформовано розширене семантичне ядро для кожної посадкової сторінки (18 та 20 ключових слів відповідно).

  • Надано чіткі рекомендації щодо інтеграції ключових слів у контент сторінок.

  • Клієнт отримав розуміння потенційних пошукових запитів своєї цільової аудиторії.

  • Забезпечено основу для подальшої SEO-оптимізації посадових сторінок.

Conclusions: Ретельний збір та кластеризація ключових слів є важливим етапом оптимізації посадових сторінок. Розширення семантичного ядра дозволяє охопити ширшу аудиторію та залучити більш цільований трафік на сайт.

Recommendations:

  • Впровадити надані ключові слова у мета-теги, заголовки, підзаголовки та основний контент посадових сторінок.

  • Створити якісний та релевантний контент, оптимізований під зібрані ключові слова.

  • Регулярно відстежувати позиції сторінок за цільовими запитами та вносити корективи в стратегію оптимізації.

  • Продовжити дослідження семантики та виявляти нові релевантні ключові слова.