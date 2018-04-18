Делаю красивые видео слайд шоу из фото клиента

Добавлена
6 лет назад
161 просмотр
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Делаю красивые  видео слайд  шоу  из фотографий клиента. С  добавлением музыки  так же музыка будет  выбрана по желанию клиента.  В приложении вы  увидите примеры  моих работ.  Клиент высылает мне фотографии по электронной  почте. Я делаю видео. Высылаю заказчику  ссылку  на  сделанное видео он его  смотрит  если видео нравиться он  оплачивает заказ.  Я  записываю видео на DVD  disk и высылаю данный  DVD  disk  заказчику.

Мой  whatsupp +380955340159  Skype grishatishkinbusiness

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