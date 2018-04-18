Делаю красивые видео слайд шоу из фото клиента

Делаю красивые видео слайд шоу из фотографий клиента. С добавлением музыки так же музыка будет выбрана по желанию клиента. В приложении вы увидите примеры моих работ. Клиент высылает мне фотографии по электронной почте. Я делаю видео. Высылаю заказчику ссылку на сделанное видео он его смотрит если видео нравиться он оплачивает заказ. Я записываю видео на DVD disk и высылаю данный DVD disk заказчику.

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