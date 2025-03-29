Дизайн презентаций

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В один кворк входит разработка дизайна презентации до 10 слайдов

Работая со мной, вы гарантированно получите:

  • Улучшенную структуру презентации

  • Эстетичный дизайн

  • Результат будет предоставлен в PDF или PPTX форматах (по желанию клиента возможны и другие форматы)

  • Персональная выборка из шаблонов под ваш индивидуальный случай

  • Использую нейросети для решения задач и генерации фотореалистичных сюжетов/изображений

  • Бесплатный БОНУС - анимация презентации в подарок

Срок создания презентации - 2-3 дня

ВАЖНО:

  • В кворк НЕ входят - написание текста, рерайт, копирайт, проверку орфографии и пунктуации и т.п.

  • Внесение правок, изменяющих условия первоначальной редакции технического задания и/или добавляющих эти условия, оплачивается отдельно в качестве дополнительной опции (одна дополнительная опция — корректировка одного слайда)

  • Редактируемый исходник презентации в формате PowerPoint отправляется только после подтверждения выполнения заказа.

Перед тем как приступить к работе, мне важно понимать:

1. Цель презентации: донести смыслы/ удержать внимание и т.п.

2. Желаемая стилистика дизайна

3. Обязательно - наличие готового текста с постраничной разбивкой, в идеале - в виде черновой презентации

4. Есть ли брендбук, лого или фото, которые обязательно нужно отразить в презентации

5. Также приветствуется наличие референсов

Все дополнительные детали можно будет обсудить во время выполнения заказа

Давайте сотрудничать!