Дизайн презентации меню для ресторана / доставки еды

Пример визуально выразительной презентации для ресторана, оформленной в тёмной гамме с яркими акцентами.

Слайды включают: описание ресторана, философию бренда, меню, команду и контактную информацию.

Дизайн разработан с акцентом на эмоциональное восприятие блюд и аппетитные визуалы — отлично подходит для промо, сайта или флайера.

Работа выполнена в Canva. Возможна адаптация под любой стиль, язык и формат — PDF, JPG, презентация для экрана или печати.

Готова создать подобный продукт для вашего бизнеса — быстро, креативно и вкусно 😊