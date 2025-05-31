Дизайн презентации по логистике / поставкам

Визуальная презентация логистического процесса — включает ключевые этапы: приём заказов, обработка, распределение, упаковка и маркировка.

В работе применена инфографика, 3D-иллюстрации и понятная структура, что делает материал легко воспринимаемым даже для неспециалистов.

Дизайн выполнен в светлой цветовой палитре с акцентами на жёлтый и оранжевый, подчёркивающими тему доставки и движения.

Презентация подойдёт для компаний, связанных с логистикой, складскими решениями, онлайн-продажами и бизнес-планами.

Возможна адаптация под любой бренд и формат. Работа выполнена в Canva / PowerPoint.