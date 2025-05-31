Дизайн презентации по теме Interior Design

Стильная презентация для интерьерной студии или дизайн-проекта.
Визуальное оформление выдержано в тёплой коричнево-бежевой палитре, с мягкими линиями и гармоничной типографикой.
Слайды включают разделы “О нас”, “Материалы”, “Наша концепция”, “Видение” — отлично подходит для архитекторов, дизайнеров интерьеров и творческих агентств.
Презентация может быть адаптирована под любой бренд, цветовую схему и структуру. Выполнено в Canva / PowerPoint.
Готова разработать презентацию под ваш проект — с нуля или на основе ваших материалов.