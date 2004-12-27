Дизайн презентации в PowerPoint, PDF, Figma

Здравствуйте!

Спасибо Вам за то, что Вы зашли на мой кворк.

Я начинающий графический дизайнер. Сделаю презентацию в любой сфере. Работа может быть как уникальной, так и выполнена из шаблона, смотря на Ваши предпочтения.

Оформлю Вашу презентацию на любом удобном для Вас редакторе:

1. PowerPoint;

2. Figma;

3. Google slides (Google Презентации);

4. PDF.

Нужно для заказа:

Для создания дизайна мне необходимы:

- текст к презентации;

- Ваши пожелания по поводу цветовой гаммы, стиля и т.д (если есть);

- пришлите мне пример презентации (если хотите, чтобы презентация была сделана по нему);

- количество слайдов;

- нужны ли эффекты и анимация.