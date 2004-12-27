Дизайн презентации в PowerPoint, PDF, Figma

Здравствуйте!
Спасибо Вам за то, что Вы зашли на мой кворк.
Я начинающий графический дизайнер. Сделаю презентацию в любой сфере. Работа может быть как уникальной, так и выполнена из шаблона, смотря на Ваши предпочтения.
Оформлю Вашу презентацию на любом удобном для Вас редакторе:
1. PowerPoint;
2. Figma;
3. Google slides (Google Презентации);
4. PDF.
Нужно для заказа:
Для создания дизайна мне необходимы:
- текст к презентации;
- Ваши пожелания по поводу цветовой гаммы, стиля и т.д (если есть);
- пришлите мне пример презентации (если хотите, чтобы презентация была сделана по нему);
- количество слайдов;
- нужны ли эффекты и анимация.