Компакт-диск "Діловодство та архів: шаблони та зразки документів. Номенклатура справ"

Описание: На диске Вы найдете шаблоны организационно-распорядительных документов, разработанные с учетом нормативных новаций в сфере делопроизводства: они отвечают Сборнику унифицированных форм организационно-распорядительных документов, одобренному Методической комиссией Государственного комитета архивов Украины 20 июня 2006 года. К каждому шаблону подаются образцы документов, оформленных согласно новым требованиям делопроизводства.

Разработан на заказ МЦФЄР Украина.