Компакт-диск "Київ в образотворчому мистецтві"

Описание: на диске представлены произведения украинских, русских, польских, голландских, французских и немецких художников, которые отражают развитие архитектурного ландшафта Киева и его отдельных выдающихся сооружений от древнейших времён до современности. В художественных полотнах отражена не только история города, но и своеобразно прослеживается история развития украинского искусства - графики, живописи, архитектуры, а также, в какой-то мере, - культура, одежда, история людей, живших в Киеве, городе древнейших художественных традиций.