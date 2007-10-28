Компакт-диск "Типові форми документів кадрової служби"

Описание: Диск с типовыми формами наиболее распространенных кадровых документов, необходимыми в повседневной работе. Они образуют на диске раздел «Типовые формы». Их можно распечатать и использовать как бланки документов. Законы Украины, постановления Кабинета Министров Украины и постановления Пленума Верховного Суда Украины вы найдете в соответствующих разделах.

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