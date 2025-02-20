Регистрация
Вход
RU
Фриланс
Специалисты
Портфолио
Новости
Маленькие герои большой войны
Презентации
Добавлена
2 месяца назад
2 просмотра
960x720
114 КБ
960x720
116 КБ
960x720
125 КБ
960x720
125 КБ
960x720
122 КБ
960x720
117 КБ
960x720
135 КБ
960x720
130 КБ
960x720
166 КБ
960x720
159 КБ
Создание презентации к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, тема "Маленькие герои большой войны". О том, как дети сражались рядом со старшими - отцами, братьями повсюду: на море, в небе, в партизанском отряде, в подполье.
Татьяна
Ta_nya53
Была
2 месяца назад
Заказать похожую работу
#3 из 3
Свернуть сайдбар