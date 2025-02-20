Маленькие герои большой войны

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Создание презентации к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне, тема "Маленькие герои большой войны". О том, как дети сражались рядом со старшими - отцами, братьями повсюду: на море, в небе, в партизанском отряде, в подполье.