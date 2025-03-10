Портфолио дизайнера презентаций

Профессиональный дизайнер для маркетплейсов и бизнеса

Привет! Я Алена, дизайнер с опытом в digital-маркетинге. С 2022 года создаю карточки товаров, рекламные креативы и презентации для бизнеса.

Что я делаю:

Создание презентаций и коммерческих предложений

Оформление карточек для маркетплейсов

Дизайн рекламных материалов

Инструменты:

Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Canva, PowerPoint, Capcut

Почему я?

Быстро нахожу решения для ваших задач

Работаю на результат

Всегда открыта к обсуждению идей

Контакты:

Telegram: @ALENA_GRAFICS

Примеры работ: @ROCKYOURPRESENTATION

Давайте сделаем ваш проект успешным вместе!