Портфолио дизайнера презентаций

Профессиональный дизайнер для маркетплейсов и бизнеса
Привет! Я Алена, дизайнер с опытом в digital-маркетинге. С 2022 года создаю карточки товаров, рекламные креативы и презентации для бизнеса.
Что я делаю:
Создание презентаций и коммерческих предложений
Оформление карточек для маркетплейсов
Дизайн рекламных материалов
Инструменты:
Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Canva, PowerPoint, Capcut
Почему я?
Быстро нахожу решения для ваших задач
Работаю на результат
Всегда открыта к обсуждению идей
Контакты:
Telegram: @ALENA_GRAFICS
Примеры работ: @ROCKYOURPRESENTATION
Давайте сделаем ваш проект успешным вместе!