Портфолио дизайнера презентаций

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2 месяца назад
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Профессиональный дизайнер для маркетплейсов и бизнеса

Привет! Я Алена, дизайнер с опытом в digital-маркетинге. С 2022 года создаю карточки товаров, рекламные креативы и презентации для бизнеса.

Что я делаю:

  • Создание презентаций и коммерческих предложений

  • Оформление карточек для маркетплейсов

  • Дизайн рекламных материалов

Инструменты:

  • Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Canva, PowerPoint, Capcut

Почему я?

  • Быстро нахожу решения для ваших задач

  • Работаю на результат

  • Всегда открыта к обсуждению идей

Контакты:

  • Telegram: @ALENA_GRAFICS

  • Примеры работ: @ROCKYOURPRESENTATION

Давайте сделаем ваш проект успешным вместе!