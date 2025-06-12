Постер для кино The Dark Knight Rises

Минималистичный постер, созданный мной в рамках личного проекта. Я вдохновлялся эстетикой киноафиш и стилем Кристофера Нолана. Основная цель — передать атмосферу фильма «The Dark Knight Rises» через строгую композицию, чёрно-белую гамму и акцент на персонаже.

В работе сделан упор на типографику, баланс и визуальную иерархию. Всё выполнено в едином стиле, с соблюдением пропорций и сетки.

Использованные инструменты: Figma

Такой стиль подходит для афиш, постов в соцсетях, постеров и презентаций в кино- или арт-проектах.