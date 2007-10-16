Презентационный DVD

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– Удобное для навигации современное меню позволяет легко управлять появлением нужных визуальных элементов.
– 3D анимация в видеороликах поможет легко разъяснить сложную информацию.
– Интерактивные элементы для удобного просмотра информации и деталей.