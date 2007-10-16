Презентационный DVD

Добавлена
16 лет назад
151 просмотр
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http://www.archistep.com/DVD.html

– Удобное для навигации современное меню позволяет легко управлять появлением нужных визуальных элементов.

– 3D анимация в видеороликах поможет легко разъяснить сложную информацию.

– Интерактивные элементы для удобного просмотра информации и деталей.