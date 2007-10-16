Презентационный DVD

http://www.archistep.com/DVD1.html

– Удобное для навигации современное меню позволяет легко управлять появлением нужных визуальных элементов.

– 3D анимация в видеороликах поможет легко разъяснить сложную информацию.

– Интерактивные элементы для удобного просмотра информации и деталей.

– Возможность предоставить такой DVD каждому, кто заинтересован в Вашем проекте.