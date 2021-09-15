Презентация кофейни

Добавлена
2 года назад
57 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Презентация выполнена для польской кофейни. Состоит из 7 слайдов. Цена 18р.