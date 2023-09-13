Презентация "Оборудование для бассейнов и аквапарков"
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3 месяца назад
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Презентация "Оборудование для бассейнов и аквапарков".
Заказчик - компания Global Engineering (Украина, город Днепр)
Видео презентация по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1__IsdgZmbUpHcl7Xnme2JW1kKb-z6Ytb/view?usp=sharing