Презентация "Оборудование для бассейнов и аквапарков"

Презентации
Добавлена
3 месяца назад
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Презентация "Оборудование для бассейнов и аквапарков".

Заказчик - компания Global Engineering (Украина, город Днепр)
Видео презентация по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1__IsdgZmbUpHcl7Xnme2JW1kKb-z6Ytb/view?usp=sharing

Обладнання для басейнів та аквапарків.pdf
11 МБ