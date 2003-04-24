Презентация под выступление

Проблема- подготовить красивую презентацию под выступление не более 10 минут (15 слайдов) Решение- сделала все в едином стиле, подчеркнув важную информацию соответствующими иконками, иллюстрациями . Также добавила анимацию для динамики и эффекта «вау»Вообщем заказчик одобрил презентацию и выступил превосходно; презентация была сделана в кратчайшие сроки