Ролик для рекламного агенства Markus Plotkin
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Добавлена199 просмотров
15 лет назад
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Ролик сделан в шуточном стиле.
Вырезки из газет, журналов, известных актеров и даже бывшего президента Америки - Клинтона. Они ожили и стали рассказывать как пользоваться Google и в чем преимущества данного агенства.