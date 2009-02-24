Ролик для рекламного агенства Markus Plotkin

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Добавлена
15 лет назад
199 просмотров
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Ролик сделан в шуточном стиле.

Вырезки из газет, журналов, известных актеров и даже бывшего президента Америки - Клинтона. Они ожили и стали рассказывать как пользоваться Google и в чем преимущества данного агенства.