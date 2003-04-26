Создание презентации для парикмахерской

Задача: создание презентации для выступления на бьюти коворкинге для парикмахеров, рассказать о истории открытия студии, привлечь новых клиентов и помочь заказчику определиться с цветовой гаммой презентации



Решение: в презентации был использован красно-черный градиент, который отражает опыт и престиж студии, был использован шрифт Montesarrt, чтобы аудитории было легче воспринимать информацию и был сделан акцент на последних слайдах с QR кодом для перехода на сайт студии