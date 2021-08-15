Создание презентации в PowerPoint

Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание презентации средней сложности.
Что вы получите в результате работы:
- Разностороннее рассмотрение продукта/темы, качественное представление продукта; Раскрою продукт так, что он не выйдет из головы;
- Интересный и привлекательный дизайн;
- Качественный подход к созданию концепции презентации;
- Реализацию Вашей идеи в грамотном формате.
Обратите внимание:
Вам нужен качественный текст для презентации, или текст для презентации ещё не готов? Напишите мне об этом.
В результате вы получите: презентацию в формате . pptx и .pdf + пакет шрифтов, который использовался в презентации.
Срок выполнения 3-4 дня, работа в сжатые сроки обговаривается индивидуально.
Нужно для заказа:
Для качественного результата:
1. Подробное ТЗ; Если у Вас нет подготовленного ТЗ, возьмите за основу прикрепленный файл.
2. Элементы фирменного стиля - лого в векторе, файлы и ссылки на используемые маркетинговые материалы.
3. Презентации, которые Вам импонируют (не обязательно, но приветствуется)
(если Вы еще не определились, то просто напишите, что оставляете этот пункт на мое усмотрение)