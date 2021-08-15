Создание презентации в PowerPoint

Создание презентации средней сложности.

Что вы получите в результате работы:

- Разностороннее рассмотрение продукта/темы, качественное представление продукта; Раскрою продукт так, что он не выйдет из головы;

- Интересный и привлекательный дизайн;

- Качественный подход к созданию концепции презентации;

- Реализацию Вашей идеи в грамотном формате.

Обратите внимание:

Вам нужен качественный текст для презентации, или текст для презентации ещё не готов? Напишите мне об этом.

В результате вы получите: презентацию в формате . pptx и .pdf + пакет шрифтов, который использовался в презентации.

Срок выполнения 3-4 дня, работа в сжатые сроки обговаривается индивидуально.

Нужно для заказа:

Для качественного результата:

1. Подробное ТЗ; Если у Вас нет подготовленного ТЗ, возьмите за основу прикрепленный файл.

2. Элементы фирменного стиля - лого в векторе, файлы и ссылки на используемые маркетинговые материалы.

3. Презентации, которые Вам импонируют (не обязательно, но приветствуется)

(если Вы еще не определились, то просто напишите, что оставляете этот пункт на мое усмотрение)