Создание уникальной презентации Figma, PowerPoint

Дорогой покупатель!

Я создаю уникальные презентации в Figma и PowerPoint, которые не стыдно показать клиентам, инвесторам или руководству.

Никаких шаблонов — всё делаю с нуля, аккуратно, современно и под ваш бренд.

Презентации подходят для:

— бизнес-задач и стартапов

— учёбы, мероприятий, питчей

— оформления отчётов и портфолио

Работая со мной, вы получаете:

— индивидуальный подход

— быстрые сроки выполнения

— ежедневную связь и отчёты

— понятный, чистый и визуально сильный дизайн

Нужно для заказа:

Что мне нужно для выполнения заказа:

— текст или план по слайдам

— логотип (если есть)

— предпочтения по цветам и стилю

— ссылки или контактные данные для вставки