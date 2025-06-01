Создание уникальной презентации Figma, PowerPoint

Дорогой покупатель!
Я создаю уникальные презентации в Figma и PowerPoint, которые не стыдно показать клиентам, инвесторам или руководству.
Никаких шаблонов — всё делаю с нуля, аккуратно, современно и под ваш бренд.
Презентации подходят для:
— бизнес-задач и стартапов
— учёбы, мероприятий, питчей
— оформления отчётов и портфолио
Работая со мной, вы получаете:
— индивидуальный подход
— быстрые сроки выполнения
— ежедневную связь и отчёты
— понятный, чистый и визуально сильный дизайн
Нужно для заказа:
Что мне нужно для выполнения заказа:
— текст или план по слайдам
— логотип (если есть)
— предпочтения по цветам и стилю
— ссылки или контактные данные для вставки