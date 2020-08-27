Увеличу продажу через соц.сети.

Если у вас есть мой. сети , но она не растет и не продает.Сегодня 52 700 000 человек ежемесячно посещают соц.сети. Есть ли среди них ваши клиенты? Конечно.Проблема в том, что активность маленькая. Заказов почти нет.Было бы вам интересно за ближайший месяц преобразить вашу группу и увеличить ее активность?Причем потратить на это не 40000-50000, сколько бы с вас запросили в любом интернет-агентстве.А инвестировать в развитие вашей группы сумму в пределах 10 тысяч рублей.Что конкретно нужно будет сделать?— Создать единый фирменный стиль оформления для постов— Отказаться от проходных постов и публикаций— Создать контент-план, который будет доносить ключевые идеи— Внедрить в посты специальный простой первый шаг, чтобы стимулировать заявки— Опубликовать специальные полезно-продающие посты, которые ненавязчиво привлекут клиентов— Провести несколько активностей для продвижения вашей группы БЕЗ БЮДЖЕТА— Сделать специальные посты, которые будут стимулировать клиентов обращаться— и это далеко не все...Сможете ли вы сделать это самостоятельно? Скорее всего на это просто не хватит времени.Кто я такая и почему ко мне можно обратитьсяМеня зовут Ирина, я начинающий специалист по продвижению в соц сетях, смм-менеджер.Сейчас я иду на серьезные курсы повышения квалификации по продвижению ВКонтакте.Для прохождения обучения я возьму один проект, с которым плотно буду работать целый месяц.Более того, над проектом мне будет помогать работать команда опытных кураторов.Они будут проверять каждое мое домашнее задание и давать рекомендации.Вероятно, что за ближайший месяц мы сделаем для вашей группы гораздо больше, чем было сделано за все ее время существования.Если вам интересно обсудить возможность сотрудничества пишите