Видеооператор, Видеомонтаж, звукорежиссура

Видео оператор, Видеомонтаж, звукорежиссура, композитор-аранжировщик, режиссер постановщик, сценарист.
Опыт работы с камерами (Canon m50 – собственная, Sony 7 и др.)
Soft: Vegas Pro, Adobe Premier. Графический софт. Cubase и т.д.
Имею собственную студию из хромакей 40 кв.м. (Киев, центр) Репортажные съемки, блог видео, фильмы, клипы и т.п.
Примеры с последнего места работы https://www.youtube.com/channel/UCq9Qe7mEzEkp9RuNRkRrbpw
Образование:
КНУ Шевченко Экономический ф-т, Киев, Высшая, с 2004 по 2009
Дополнительный опыт: Организатор праздников, Арт-директор развлекательных заведений.